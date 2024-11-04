Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: Osman Keyinci Toprağa Verildi

Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: Osman Keyinci Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada hayatını kaybeden emekli Osman Keyinci'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına vali ve belediye başkanı da katıldı. Ayrıca patlama sonrası mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÖLEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada hayatını kaybeden emekli Osman Keyinci'nin (65) cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Patlama sırasında evde yalnız olduğu belirtilen Keyinci için Akşemseddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Osman Keyinci, Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Keyinci'nin cenazesine Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yakınları katıldı.

MAHSUR KALAN KEDİ SAATLER SONRA KURTARILDI

Patlamanın ardından binalardaki değerli eşyalar yetkililerin gözetiminde alınmaya başlandı. Ayrıca patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı'nın karşısında hasar oluşan Arınç Apartmanı'nın 2'nci katında mahsur kalan 'Mia' isimli kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Koltuğun altında bulunan kedisini ekiplerden teslim alan Selma Yiğit, "Çok mutluyum, kedim dünden bu yana evde mahsur kalmıştı. Ekipler binaya girip kedimi bulup bana teslim ettiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

DEM'lilerin polise saldırdığı ana damga vuran kadın
TİM Başkanı Gültepe'den 'faiz' çıkışı: Ülke batıyor

"Ülke batıyor, ayakta kalma şansı yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen Tottenham maçında yok mu? Hilmi Şen hangi partide siyaset yapıyordu? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Kasım günün maçları nereden izlenir? ÖABT kalkıyor mu, ÖABT kaldırılacak mı? Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu? KPSS kalkıyor mu, kaldırılacak mı? Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.