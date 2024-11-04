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Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: Bir Ölü, Bir Kedi Kurtarıldı

Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: Bir Ölü, Bir Kedi Kurtarıldı
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Çorum'da meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada hayatını kaybeden Osman Keyinci'nin cenazesi toprağa verildi. Patlama sonrası mahsur kalan kedi Mia, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÖLEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada hayatını kaybeden emekli Osman Keyinci'nin (65) cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Patlama sırasında evde yalnız olduğu belirtilen Keyinci için Akşemseddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Osman Keyinci, Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Keyinci'nin cenazesine Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yakınları katıldı.

MAHSUR KALAN KEDİ SAATLER SONRA KURTARILDI

Patlamanın ardından binalardaki değerli eşyalar yetkililerin gözetiminde alınmaya başlandı. Ayrıca patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı'nın karşısında hasar oluşan Arınç Apartmanı'nın 2'nci katında mahsur kalan 'Mia' isimli kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Koltuğun altında bulunan kedisini ekiplerden teslim alan Selma Yiğit, "Çok mutluyum, kedim dünden bu yana evde mahsur kalmıştı. Ekipler binaya girip kedimi bulup bana teslim ettiler" dedi.

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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