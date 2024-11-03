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Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Çorum'da Osmancık Caddesi'nde meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralılar olduğu bildirildi ve çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Çorum'da bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi.

Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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