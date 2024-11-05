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Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı
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Çorum'un Hilal Apartmanı'nda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Patrama sonrası bina için yıkım kararı alınırken, çevredeki iş yerlerinde de hasar tespit çalışmaları yapıldı. Olay anında binada az sayıda insan bulunması büyük bir faciayı önledi.

ÇORUM'da, 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı Hilal Apartmanı'nın yöneticisi Murat Leblebici, "Pazar olması nedeniyle insanlar evinde yoktu. Çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldü" dedi.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde 5 katlı 16 daireli Hilal Apartmanı'nda önceki gün meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı Hilal Apartmanı ile ilgili yıkım kararı alınırken, zarar gören diğer binalar ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Patlamanın olduğu alan polis barikatıyla çevrilirken, bir kısmı ise yaya trafiğine açıldı. Ev ve iş yerleri zarar gören apartmanda yaşayanlar ve iş yeri sahipleri ise ilk kez konuştu.

'APARTMANDA 4 DAİREDE AİLE VARDI'

Hilal Apartmanı'nın yöneticisi Murat Leblebici, "Apartmanda kapıcı dairesiyle birlikte toplam 16 daire var. Pazar olması nedeniyle insanlar evinde yoktu. Çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Ailelerin bir kısmı köyünde, bağ bahçesindeydi. Bir kısmı da o sırada evde yoktu. Apartmanda 4 dairede aile vardı. O gün eşim ve çocuklarım da çarşıya gitmişti" diye konuştu.

'MAHŞERİ YAŞADIK'

Binanın altındaki çay ocağı sahibi Ercüment Bayraktar, "O gün dükkanda müşteriler vardı. Büyük bir gürültü ve basınçla iş yerinin camları patladı. İş yerimde moloz parçaları vardı. Camlar patlamıştı. Patlamadan sonra 6-7 kişi yaralandı. Onları dışarı çıkardım. Hemen içerideki doğal gaz vanalarını kapattım. O gün burası mahşer günüydü" dedi.

Patlamanın olduğu gün iş yerinde olduğunu anlatan Fatih İpek ise "Bomba gibi bir patlama oldu. Camlar kırıldı. İş yerinin tavanı çöktü. Ekipler geldi. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mağdur durumdayız. Sadece bekliyoruz. Yollar kapalı. Açılsa da ne yapacağımız belli değil. Esnaf zoraki geçimini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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