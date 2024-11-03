Çorum'da Doğal Gaz Kaynaklı Patlama: Yaralılar Var
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Hilal Apartmanı'nda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, büyük paniğe yol açtı. Olayda yaralıların olduğu belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇORUM'da 6 katlı bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilirken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı'nda saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama, büyük paniğe neden oldu. Patlamada apartmanda ve çevresindeki binalarda hasar oluştu. Yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.