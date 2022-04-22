Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı

Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 1512 lira bulundu.

Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 1512 lira bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'nde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.K, zabıta amirliğine götürüldü.

H.K'nin üzerinde kağıt ve madeni para olarak 1512 lira bulundu.

Engelli aylığı aldığı tespit edilen ve 227 lira idari para cezası kesilen H.K'nin üzerindeki paraya el konuldu.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, İnönü Caddesi, Zabıta, Çorum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title