Çorum'da devriye gezen polisin fark ettiği yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Çorum'da bir evde çıkan ve devriye gezen polis ekibi tarafından fark edilerek bildirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'da bir evde çıkan ve devriye gezen polis ekibi tarafından fark edilerek bildirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri devriye görevi sırasında Kale Mahallesi Ata 36. Sokak'taki gecekonduda yangın çıktığını fark etti.

Polis ekibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülmeyen mangaldan çıktığı tahmin edilen yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında boş olduğu belirlenen evde hasar oluştu.