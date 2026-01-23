Haberler

Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü Osman D. hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Osman D. idaresindeki 55 ADL 625 dorse plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu ilçesi Narlık mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
