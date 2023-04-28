Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Çorum'un İskilip ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorum'un İskilip ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Eser'in (19) kullandığı 19 AAU 737 plakalı otomobil, İskilip-Çorum kara yolu İskilip Sanayi Sitesi yakınlarında takla atarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel