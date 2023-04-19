Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kazım Ç. (79) idaresindeki 19 KS 751 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu 19'uncu kilometresinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel