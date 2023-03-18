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Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durak Yurtsever idaresindeki 19 DY 092 plakalı otomobil, Kuyumcusaray köyü yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücüsü, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Alaca Çorum Güncel Haberler

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