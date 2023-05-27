Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü kaza yerinden gitti

Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaza yerinden uzaklaştı. Kale Mahallesi Ata 55. Sokak'ta bir otomobilin devrildiği ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sokağa geldiklerinde şarampole devrilmiş ve terk edilmiş halde 19 EY 722 plakalı otomobille karşılaştı. Çevrede yaptıkları araştırmada sürücüyü bulamayan ekipler, olay yerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.