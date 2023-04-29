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Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Çorum'un İskilip ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Oğuz Sarı idaresindeki 19 AAZ 720 plakalı motosiklet, Dr. Devlet Bahçeli Caddesi, İmam Hatip Lisesi önünde refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

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