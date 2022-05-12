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Çorum'da devrilen limon yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
Çorum'da devrilen limon yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Çorum-Yozgat kara yolunda limon yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorum- Yozgat kara yolunda limon yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilal Köroğlu'nun (63) kullandığı 05 AD 363 plakalı ticari araç, Çorum- Yozgat kara yolu Çatalkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kazanın meydana geldiği Çorum- Yozgat il sınırına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Abdullah Karaca yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetten saçılan limonlar ise polis ve Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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