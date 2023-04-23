Çorum'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Kaçar idaresindeki 19 UM 432 plakalı kamyonet, Eskiyapar köyü yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Efsaniye ve Şifa Yaren Kaçar yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel