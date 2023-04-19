Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorum'da devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çorum'da devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mustafa B. (27) idaresindeki elektrikli motosiklet, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 4. Sokak'ta devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Yenidoğan Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title