Çorum'da devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
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Çorum'da devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum'da devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mustafa B. (27) idaresindeki elektrikli motosiklet, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 4. Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel