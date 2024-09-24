Çorum'da Devri Kaza: Sürücü Yaralandı
Çorum-Alaca kara yolunda yoğun sis nedeniyle devrilen kamyondaki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Mesut Z. idaresindeki 45 ZR 900 plakalı kamyon, Çorum- Alaca kara yolu Alacahöyük kavşağı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen kazada kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.