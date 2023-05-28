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Çorum'da Dernek Kurşunlandı

Güncel Haberler

Çorum'da faaliyet gösteren bir dernek gece geç saatlerde kurşunlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çorum'da dernek kurşunladı

ÇORUM - Çorum'da faaliyet gösteren bir dernek gece geç saatlerde kurşunladı.

Olay, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çorum Büyükbaş Hayvan Severler Derneği'ne E. Ü. adlı şahıs tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, kurşunlama olayını gerçekleştiren E.Ü. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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