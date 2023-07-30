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Çorum'da dernek binasını kurşunladılar

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Çorum'da faaliyet gösteren bir dernek binası gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çorum'da dernek binasını kurşunladılar

ÇORUM - Çorum'da faaliyet gösteren bir dernek binası gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Olay, Çorum il merkezi Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dernek binasına pompalı tüfek ile ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

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