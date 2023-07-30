Çorum'da Dernek Binasına Pompalı Tüfekle Saldırı

Çorum'da faaliyet gösteren bir dernek binasına gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çorum'da faaliyet gösteren bir dernek binasına, gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir dernek binasına pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM