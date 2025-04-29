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Çorum'da Dere Yatağına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çorum'da Dere Yatağına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü N.Ü. yaralandı. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

N.Ü. (34) idaresindeki 34 RL 8834 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi sonunda bulunan İçeridere Bağları mevkiinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Ters dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün alkollü olduğu öğrenilirken, kaza yapan otomobil olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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