Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü - Haberler

ÇORUM'da sağanağın ardından Ahçılar deresinin taşması sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte oluşan hortum ise endişe yarattı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Üçtutlar Mahallesi'nden geçen Ahçılar deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Belediye ekipleri tıkanan dere yatağına iş makineleri ile müdahale etti. Taşkında bazı binaların bahçelerini su bastı.

Bu arada oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.