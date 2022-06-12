Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü - Haberler

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Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü

ÇORUM'da sağanağın ardından Ahçılar deresinin taşması sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

ÇORUM'da sağanağın ardından Ahçılar deresinin taşması sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte oluşan hortum ise endişe yarattı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Üçtutlar Mahallesi'nden geçen Ahçılar deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Belediye ekipleri tıkanan dere yatağına iş makineleri ile müdahale etti. Taşkında bazı binaların bahçelerini su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sel baskınına zamanında müdahale ederek her hangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermedik. Birkaç evimizin bahçesini su bastı. Ekiplerimiz tahliye işlemlerini yapıyorlar. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

Bu arada oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

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