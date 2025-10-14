Haberler

Çorum'da Depoda Çıkan Yangınla İlgili 1 Kişi Tutuklandı

Çorum'da Depoda Çıkan Yangınla İlgili 1 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Çorum'da organize sanayi bölgesindeki bir iş yerine ait depoda çıkan yangınla ilgili olarak M.Ç. isimli bir şüpheli tutuklandı. Yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

ÇORUM'da organize sanayi bölgesindeki (OSB) bir iş yerine ait depoda çıkan yangın ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Pınarçay OSB'de faaliyet gösteren bir iş yerine ait depoda 8 Ekim'de saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, açık alanda bulunan yaklaşık 150 tahta palet ile 3 güneş enerji sisteminin yandığını belirledi. Yangın, üretim bölümüne sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yangını M.Ç.'nin çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
