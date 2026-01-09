Çorum'da denetimli serbestlik hükümlüleri kamu yararına çalışacak

Çorum'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılmasına yönelik işbirliği hayata geçirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasının yanı sıra yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen işbirliği protokolü, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından imzalandı.

Protokolün denetimli serbestlik yükümlülerinin üretken bireyler olmalarına katkı sağlayacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yükümlüler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve denetim altında, Çorum Belediyesi bünyesindeki uygun birimlerde görevlendirilerek kamu hizmetlerine katkı sunacak. Protokol, mahkemelerce kamu yararına çalışma cezası verilen veya denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüleri kapsıyor.

Bu kapsamda yükümlüler, çevre düzenlemesi, temizlik, bakım-onarım ve benzeri alanlarda çalışarak şehir estetiğine katkı sağlayacak. Uygulama sürecinde görev alacak kişilerin mesleki bilgi ve becerileri önceden tespit edilerek en verimli olabilecekleri alanlara yönlendirilecek."