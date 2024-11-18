Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik yaptı

Çorum'da Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce denetim ve takibi yapılan yükümlülerin ara tatil döneminde 2 okulda temizlik ve bakım yaptığı bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimli serbestlik yükümlüleri, "Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma" yükümlülüğü kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde temizlik ve bakım çalışmaları yaptı.

Temizlik ve bakımın, eğitim ve öğretime ara verildiği dönemde yapıldığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temizlik ve bakım ihtiyacı olan eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalarla yükümlülerin eğitim ve öğretime destek olmanın farkındalığına varması hedeflenmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüzün çevresindeki okullarda eğitim ve öğretimin olmadığı gün ve saatlerde temizlik ve bakım çalışmalarına devam edilmesi maksadıyla gerekli planlamalar yapılmıştır."