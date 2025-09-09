Haberler

Çorum'da DEAŞ Üyesi Yabancı Uyruklu Yakalandı

Çorum'da yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan bir yabancı uyruklu yakalandı. Evde yapılan aramada dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu ve terörizm suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı belirlenen yabancı uyruklu, kent merkezinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekiplerce evde yapılan aramada, çeşitli dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
