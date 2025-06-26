Çorum'da DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Çorum'da terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, DEAŞ'a üye olduğu belirlenen iki Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu A.Y.A.A.K. (34) ve R.H.G. (29) takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel