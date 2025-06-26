Çorum'da DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, DEAŞ'a üye olduğu belirlenen iki Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu A.Y.A.A.K. (34) ve R.H.G. (29) takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Trump, 'İran'da nükleer tesisler yok edilmedi' iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı

Kimseyi inandıramayınca faturayı ona kesti: Köpek gibi atılmalı
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini

Katılan da var katılmayan da! Barış Alper'in bonservisini açıkladı
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.