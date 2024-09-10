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Çorum'da çöpten kağıt toplayan engelli çocuğa saldırı

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Çorum'da zihinsel ve bedensel engelli bir çocuk, çöpten kağıt toplarken saldırıya uğradı. Saldırı anları sosyal medyada paylaşıldı ve 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Irak uyruklu R.Y'nin (13) Eşrefhoca Caddesi'nde kardeşleriyle çöpten kağıt topladığı sırada saldırıya uğradığı anlara ait kamera görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Videonun yayılması üzerine Çorum Valiliğince konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de videoda R.Y'yi darbeden Y.P. ile videoyu çeken A.G'yi yakaladı.

Darbedilen R.Y. ise polislerce ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

R.Y'nin babası M.A.Y, AA muhabirine, oğlunun birkaç kez aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Oğlunun bedensel ve zihinsel engeli bulunduğunu belirten baba, "Oğlum birkaç kez eve yüzü morarmış şekilde geldi. Gece uyuyamadığı zamanlar oldu. Oğluma saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

R.Y'nin kız kardeşi R.Y. ise ağabeyiyle kağıt toplarken birkaç kez saldırıya uğradıklarını belirterek, "O videoların internetten silinmesini istiyoruz. O videoları gören başka kişiler gelip bizi rahatsız ediyor." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aileye, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla erzak ve giyim eşyası ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikolojik destek verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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