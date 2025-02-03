Çorum'da Çöp Konteynerinde Yangın, Esnaf Müdahalesiyle Söndürüldü

Çorum'da çöp konteynerinde çıkan yangın, esnafın müdahalesiyle tarihi ahşap eve sıçramadan söndürüldü.

Yeniyol Mahallesi Eskisaray 1. Sokak'ta kullanılmayan tarihi ahşap evin önündeki çöp konteynerinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi.

Bu sırada aynı sokakta esnaflık yapan Eren Ünal, iş yerindeki yangın tüpünü alarak yangını söndürdü.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye gelene dek çöpteki yangının tarihi yapıya sıçrama tehlikesi olduğunu, bu nedenle yangına müdahale ettiğini söyledi.

Ünal, yangının çöp konteynerine dökülen soba külünden çıkmış olabileceğini kaydetti.

Bu arada vatandaşlar 112'yi arayarak, yangının söndürüldüğünü haber verdi.