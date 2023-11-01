Çorum'da Çomar Barajı'na düşen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'da Çomar Barajı'na düşen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı. Olay sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ERKAN KARACA

Çorum'da Çomar Barajı'na düşen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da bugün öğle saatlerinde Çomar Barajı'na bir otomobil düştü. Kazada araçta bulunan sürücü 83 yaşındaki A.A.Ş. hayatını kaybederken M.Ö. isimli kadın yaralı olarak kurtuldu. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Çorum İtfaiyesi'nde görevli dalgıç ekipleri araç kapısının yanında su içerisinde bulunan M.Ö. isimli kadını kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. M.Ö., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü A.A.Ş.'nin cesedi ise itfaiyenin dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.