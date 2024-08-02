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Çorum'da çocuklar Filistin için boyama etkinliği düzenledi

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Çorum'da çocuklar, üzerinde Filistin simgelerinin yer aldığı dev kolajdaki figürleri boyayarak Filistin'e destek verdi. Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, figürleri hayal dünyalarındaki renklere göre boyadı.

Çorum'da çocuklar, " Filistin'de özgürlük için bir fırça da sizden" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, üzerinde bu ülkenin simgelerinin yer aldığı dev kolajdaki figürleri boyadı.

Belediye tarafından, Mescid-i Aksa, Filistin bayrağı ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden anne ve çocuk figürlerinin yer aldığı kolaj, Hürriyet Meydanı'na yerleştirildi.

Burada kaldırımdan geçen çocuklara fırça verilerek, kolajdaki figürleri boyamaları istendi. Etkinlikte çocuklar, figürleri hayal dünyalarındaki renklere göre boyadı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da çocuklarla boyama yaptı.

Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyaya barış mesajı vermek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dünyada ilk yazılı barış antlaşmasının, başkenti Çorum'da yer alan Hititler tarafından Mısır ile imzalandığını hatırlatan Aşgın, "Barışın topraklarında farklı bir etkinlikle haykırmak istedik. Filistin'de, Anadolu Ajansından, İhlas Haber Ajansından, TRT'den yansıyan, Gazze'deki zulmü ifade eden fotoğraflardan, görüntülerden bir zemin oluşturduk. Bu farkındalığı çocuklarla birlikte oluşturmak istedik." dedi.

Kolajda, Gazze'deki hüzünlü anneler, babalar, yıkılmış binalar ve barışın, özgürlüğün simgesi beyaz güvercin gibi detayların bulunduğunu dile getiren Aşgın, "Hemşehrilerimizle bu figürleri boyuyoruz ve farkındalığı herkese hissettirmek istiyoruz. En kısa sürede Kudüs'ün, Filistin'in özgürlüğünü, Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın özgürlüğünü Rabb'im bizlere yaşatsın inşallah." diye konuştu.

Aşgın, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziye dileklerini de iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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