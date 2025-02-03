Çorum'da Çıkan Yangında Müstakil Ev Küle Döndü
Çorum'un Kargı ilçesinde bir yangın sonucu Mehmet Karabıyık'a ait iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Bacadan çıktığı değerlendirilen yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri köye sevk edildi.
Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
İnceçay köyünde Mehmet Karabıyık'a ait iki katlı ahşap evde bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın meydana geldi.
İhbar üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman da köye gelerek yanan evde inceleme yaptı.