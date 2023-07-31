Çorum'da çıkan yangında 60 dönüm buğday tarlası zarar gördü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında Oğlaközü köyünde bulunan bir buğday tarlası ile Aşağıfındıklı köyündeki başka bir tarla zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.