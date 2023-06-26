Çorum'da çıkan kavgada bir çocuk bıçakla yaralandı

Çorum'da arkadaş olan A.A. ile M.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç, A.A'yı karnından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, M.Ç. gözaltına alındı.

Çorum'da çıkan kavgada, bir çocuk diğerini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, arkadaş olan A.A. (14) ile M.Ç. (16) arasında Bahçelievler 1. Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, A.A'yı karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Ç. ise gözaltına alındı.