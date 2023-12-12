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Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı

12 Aralık 2023 09:50 Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Çorum'da Söğütlüevler 15. Sokak'ta çıkan kavgada M.A.K. isimli kişi, İ.T. tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.