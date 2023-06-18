Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Çorum'da bir iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.K. ağır yaralanırken, zanlı B.B. ise polis ekiplerine teslim oldu.