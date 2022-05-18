Çorum'da çiftçiler çeltik ekimine başladı - Haberler

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Çorum'da çiftçiler çeltik ekimine başladı

AA - Emrah Akıllı - Güncel
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Çorum'da çiftçiler çeltik ekimine başladı

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde, ekim başladı.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde, ekim başladı.

Tarlalarını Kızılırmak'ın bereketli suyuyla doldurmaya başlayan çeltik üreticileri, ardından traktörlerle düzledikleri arazilerine çeltik tohumlarını ekiyor.

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, AA muhabirine, Osmancık'ın Kızılırmak havzasında kurulan bir ilçe olduğunu, burada üretilen çeltiğin "Osmancık pirinci" markasıyla dünyaya satıldığını söyledi.

İlçede çeltik üretiminin geniş bir alana yayıldığını dile getiren Şahiner, "2022 yılı çeltik ekim sezonu başlamıştır. Bu vesileyle bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ederiz." ifadesini kullandı.

Osmancık'ta yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretildiğini anlatan Şahiner, "Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 5'i, Osmancık ilçemizden karşılanmaktadır. Pirinç denilince akla Osmancık gelir. Osmancık pirinci, özellikle aroması ve kalitesinin iyi olmasından, güzel olmasından dolayı dünya markası haline gelmiştir. Osmancık Ziraat Odası olarak pirincimizin geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Öte yandan çiftçilerin zorlu çeltik mesaisi, dron ile havadan görüntülendi.

AA / Emrah Akıllı - Güncel

Osmancık, Hisarcık, Çorum, Ekim, Güncel, Haberler

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