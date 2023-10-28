Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir çiftçi, tarlasına büyük harflerle "Atatürk" ve "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Çorum'da çiftçi, tarlasına traktörle 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir çiftçi, tarlasına büyük harflerle "Atatürk" ve "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Mehmet Emin Ergişi, Cevheri bölgesinde iki parça halindeki 40 dönüm tarlasını hasat etti.

Daha sonra Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına katkı sunmak için Ergişi, tarlasına traktörle "Cumhuriyet 100 yaşında" ve "Atatürk" yazdı.

Yazı, dronla da görüntülendi.

Ergişi, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Türk gençleri olarak Cumhuriyet'e sahip çıkmamız gerekiyor. Cumhuriyet'e ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dikkat çekmek amacıyla bunları tarlaya yazmaya karar verdim." dedi.