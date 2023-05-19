Çorum'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Çorum'da bir iş yerinin çatısından beton zemine düşen işçi öldü. Yasin Merdoğlu (36), Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kaplama yapmak için çıktığı iş yerinin yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki çatısından düştü.