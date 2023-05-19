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Çorum'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Çorum'da bir iş yerinin çatısından beton zemine düşen işçi öldü. Yasin Merdoğlu (36), Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kaplama yapmak için çıktığı iş yerinin yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki çatısından düştü.

Çorum'da bir iş yerinin çatısından beton zemine düşen işçi öldü.

Yasin Merdoğlu (36), Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kaplama yapmak için çıktığı iş yerinin yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki çatısından düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdoğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasin Merdoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçinin çatıda çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan kaplama panelinin çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü iddia edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Çorum OSB Güncel Haberler

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