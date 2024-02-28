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Çorum'da çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

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Çorum'da Kadeş Barış Meydanı civarında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, kaçmaya başlayan iki kişiyi kovaladı. Yakalanan A.K'nin üzerinde yapılan aramada 23 sentetik ecza hap bulundu. Zanlı gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince yakalanan kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kadeş Barış Meydanı civarında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçilerini gören iki kişi kaçmaya başladı.

Bekçilerin kovalamaca sonucu Maliye 1. Sokak'ta yakaladığı A.K'nin (19) üzerinde yapılan aramada 23 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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