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Çorum'da camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Çorum'da camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Çorum'da iki camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Çorum'da iki camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Mimar Sinan ve Ulukavak mahallelerindeki iki ayrı camiden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilerde yaptıkları çalışmalarda zanlının kimliğini belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının imam odasında bulunan parayı çaldığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin camiye giriş ve çıkışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Mimar Sinan Çorum Güncel Haberler

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