Çorum'da çalıştığı kafede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı
Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki kafeteryada çalışan Sait Kuvvetli rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Çorum'da çalıştığı kafede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.
Sait Kuvvetli (56), Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki kafeteryada çalıştığı sırada rahatsızlandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuvvetli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kuvvetli'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.