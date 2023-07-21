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Çorum'da çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı

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Çorum'da çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı. Olay, Karakeçili mahallesinde meydana geldi. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı

ÇORUM - Çorum'da çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.

Olay, Karakeçili mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bayındır 1. Sokakta bulunan bir inşaatta çalışan Mustafa G., dengesini kaybederek birinci kattan aşağı düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

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