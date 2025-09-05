Çorum'da Çalıntı Araçlarla Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Çorum'da ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli veya yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazası, yangın ve deprem nedeniyle ağır hasara uğramış araçların fabrikasyon şasi ve motor numarasını aranan, hacizli veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlara "change" yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 17 aracı "change" yaptıkları ve 12 ildeki kişilere sattıkları tespit edilen 9 şüpheli, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 şasi motor numaratörü, muadili trafikte bulunan yanmış araç, şasi numarası bulunmayan parçalanmış araç, hacizli-yakalamalı araç ile çeşitli materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerin ardından bir şüpheli salıverilirken, diğer zanlılar Y.B, S.K, A.B, O.B, M.B, S.K, A.K. ve Ö.K. adliyeye sevk edildi.