Çorum'da Çalıntı Araç Operasyonu: 7 Tutuklama

Çorum'da ağır hasarlı araçları çalıntı veya hacizli araçlarla değiştirerek sattıkları iddia edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 17 araç ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çorum'da ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli veya yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları öne sürülen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazası, yangın ve deprem nedeniyle ağır hasara uğramış araçların fabrikasyon şasi ve motor numarasını aranan, hacizli veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlara "change" yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 17 aracı "change" yaptıkları ve 12 ildeki kişilere sattıkları tespit edilen 9 zanlı, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 şasi motor numaratörü, muadili trafikte bulunan yanmış araç, şasi numarası bulunmayan parçalanmış araç, hacizli-yakalamalı araç ile çeşitli materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından bir şüpheli salıverilirken, diğer zanlılar Y.B, S.K, A.B, O.B, M.B, S.K, A.K. ve Ö.K. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.K. hakimlikçe serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekiplerin adreslerde arama yapması ve zanlıların gözaltına alınması, polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
