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Çorum'da caddede tüfekle ateş edilen kişi yaralandı

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Çorum'da önceden anlaşmazlık bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.Ö., tüfekle ateş ederek H.Ö'yü yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da caddede tüfekle ateş edilen kişi yaralandı.

Aralarında önceden anlaşmazlık bulunan H.Ö. (26) ile M.Ö. (19), Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tüfekle ateş ederek H.Ö'yü yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede tüfekten çıkan saçmaların park halindeki araçlara da isabet ettiği belirlendi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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