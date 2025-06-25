Çorum'da Buğday Tarlasını Kundaklayan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Çorum'da 160 dönümlük buğday tarlasının kundaklanması olayıyla ilgili olarak 25 yaşındaki E.A. gözaltına alındı. Yangın, 3 kişinin dumandan etkilenmesine yol açmıştı.

Çorum'da ekili buğday tarlasını kundakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum-Ortaköy kara yolu Güzelyurt mevkisinde 17 Haziran'da 160 dönümlük ekili buğday tarlasında çıkan ve 3 kişinin dumandan etkilendiği yangınla ilgili çalışma yürüttü.

Gülabibey Mahallesi ve Güzelyurt mevkisinde bulunan 47 kamerayı inceleyen ekipler, 96 saatlik çalışma sonucu yangının E.A. (25) tarafından çıkarıldığını tespit etti.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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