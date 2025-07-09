Çorum'da Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dönüm Alan Kül Oldu

Çorum'da Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dönüm Alan Kül Oldu
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, büyük zarara yol açarak yaklaşık 30 dönüm alanı kül etti. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

ÇORUM'un Alaca ilesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, büyük çapta zarara yol açtı.

Yangın, ilçeye bağlı Emirler Köyü'nde meydana geldi. Buğday ekili tarlada alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi ile çevre ilçelere bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun mücadelesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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