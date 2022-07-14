Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Serdar Coşkun - Güncel
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Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkıp ekili araziye giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkıp ekili araziye giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haydar Üzgün idaresindeki 06 DZ 8400 plakalı otomobil, Onbaşılar köyü yolunda yoldan çıkarak buğday ekili araziye girdi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoldan yaklaşık 70 metre uzakta durabilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serdar Coşkun - Güncel