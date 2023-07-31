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Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.

Olay, Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

1 çocuk annesi Gülten A.'nın bir süredir kocasıyla ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Gülten A.'nın kocasını yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Demirşeyh Sungurlu Jandarma Çorum Güncel Haberler

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